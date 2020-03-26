Биробиджан, , 08:26 — REGNUM В Еврейской автономной области полицейские изъяли крупную партию героина и задержали организованную преступную группу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЕАО.

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Задержание преступной группировки было произведено в Биробиджане, вместе с тремя бандитами в руки правоохранителей попали более 400 грамм героина, которым и промышляла банда.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. п. а, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном размере». Организатору и фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные взяты под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье полиция задержала иностранцев с 770 граммами героина.