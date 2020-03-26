Москва, , 08:24 — REGNUM Медицинская помощь потребуется огромному числу жителей России из-за взрывного распространения коронавируса. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Николая Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Развитие ситуации с коронавирусом Малышев сравнил с ядерной реакцией. На смену арифметической прогрессии в числе заболевших пришла, по сути, геометрическая, так как только за минувшие сутки заболевших COVID-19 увеличилось на 163 человека.

Во всех регионах больницы готовят к большому числу пациентов. При взрывном развитии самым важным окажется оказание помощи именно тем, кому это требуется.

«Огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода», — сказал Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 25 марта насчитывается 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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