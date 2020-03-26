Ледисмит, , 08:17 — REGNUM 52-летнему владельцу парикмахерской в южноафриканском городе Ледисмит было предъявлено обвинение в покушении на убийство за то, что он не выполнил приказ врача о самоизоляции. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

В соответствии с заявлением, тест мужчины на коронавирус оказался положительным, вследствие чего, нарушая режим самоизоляции, он подверг жизни и здоровье других людей риску. Он продолжал свою работу и вступал в контакт с 27 другими людьми на религиозном собрании, уточняется в заявлении полиции.

Мужчина был арестован 24 марта и в настоящее время находится в больнице, добавили в полиции.

Тем временем в ЮАР началась паника перед трехнедельным карантином, который начнется с пятницы, 27 марта.