Новосибирск, , 08:12 — REGNUM Жители Новосибирской области подали уже более 1,8 тыс. заявок на льготную сельскую ипотеку — на общую сумму более 4,3 млрд рублей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Напомним, первыми получателями «сельской ипотеки» в Новосибирской области стала семья Ермаковых из посёлка Садовый. Они получили её в начале марта 2020 года.

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В новосибирском минсельхозе уточнили, что до конца месяца филиал «Россельхозбанка» планирует профинансировать еще 45 кредитных договоров. Документы находятся на согласовании в Минсельхозе РФ.

Популярна сельская ипотека у жителей Карасука, рабочих посёлков Краснозерское, Коченево, Чаны и Искитимского района (кроме г. Искитима).

«Из близлежащих к областному центру населённых пунктов сельская ипотека чаще всего оформляется на приобретение и строительство недвижимости в Краснообске и Кольцово, Новолуговском, Станционном и Толмачевском сельсоветах», — отметили в министерстве.