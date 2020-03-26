Чита, 26 марта 2020, 08:11 — REGNUM Суд удовлетворил исковое заявление властей Читы о лишении родительских прав матери четверых детей-«маугли», которые в январе 2020 года были найдены заброшенном здании греющимися у костра. После всех разбирательств они переданы на попечение органов опеки и попечительства, но приговор в законную силу не вступил.

Бездомный отец четверых детей из Забайкалья
Бездомный отец четверых детей из Забайкалья
Цитата из видео

Как сообщает старший помощник прокурора Ингодинского района Читы Наталья Ленченко, несмотря на оказанную социальными службами помощь, в ходе рассмотрения дела женщина не проявила заинтересованности в изменении своего отношения к детям, не приняла мер к созданию для них надлежащих условий воспитания, развития и образования.

«На заключительное заседание суда она не явилась, продемонстрировав тем самым равнодушие к дальнейшей судьбе своих детей», — отметили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зимой 2020 года в поисках своей сбежавшей собаки житель Читы наткнулся на заброшенное здание, откуда доносились звуки, издаваемые животными. Каково же было его удивление, когда на втором этаже он обнаружил четверых детей и мужчину. В окружении собак эта компания грелась у костра, разведённого прямо в помещении.

Как оказалось, в таких условиях семья живёт уже несколько месяцев. После того, как историей заинтересовались СМИ, рассказавшие, что волонтёры предоставили бедствующим временный кров, одежду и накормили, историей заинтересовались правоохранители. Выяснилось, что у отца детей есть серьёзные проблемы с законом. Ранее Елена Васильева (так зовут мать детей) уже была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

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