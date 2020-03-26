Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Партию тестов на коронавирус привезли в Грузию 25 марта. Об этом сообщил посол Грузии в КНР Арчил Каландия на своей странице в соцсети Facebook.

«Подаренные правительством провинции Сычуань экспресс-тесты для выявления коронавируса и других респираторных вирусов стоимостью $420 тыс.», — написал Каландия и приложил фото с прибывшим грузом.

Он добавил, что также пришло сопутствующее оснащение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе рассказала, что Китай подарит стране тысячу тестов. Она также заявила, что идут переговоры о поставки 200 тыс. тестов из Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии через Twitter обратилась к пораженной вирусом Европе