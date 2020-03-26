Оренбург, , 08:03 — REGNUM В весенний период 2020 года прогнозируется высокая численность клещей, в связи с тем, что в осенний период 2019 года наблюдался нехарактерный для этого времени года подъем их численности и активности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управлении Роспотребнадзора по региону Наталья Парусимова.

Согласно сезонным наблюдениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», на территории Оренбуржья сезон активности клещей приходится на апрель — июнь.

В зонах природных очагов клещевого вирусного энцефалита расположены семь муниципальных образований: Абдулинский городской округ, Бугурусланский, Северный, Пономаревский, Оренбургский, Сакмарский и Шарлыкский районы. В комплекс профилактических мероприятий против клещевого вирусного энцефалита входят вакцинация и акарицидные обработки территорий. Население должно помнить и о мерах индивидуальной противоклещевой защиты, в частности, использовании специальной защитной одежды, применении акарицидных и акарицидно-репелентных средств.

Напомним, в Оренбуржье зарегистрирован первый случай укуса клеща.

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