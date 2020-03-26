Якутск, , 07:58 — REGNUM Все социальные меры поддержки, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам России 25 марта, власти Якутии исполнят в ближайшее время, заявил на брифинге глава республики Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я беру выполнение распоряжений президента в Якутии под личный контроль. С учётом наших расстояний и климатических условий особенно своевременно решение об автоматическом продлении социальных пособий и льгот. Это очень важно», — сказал Айсен Николаев.

Он добавил, что все соответствующие поручения дал правительству республики и всем ведомствам, акцентировав, что меры поддержки будут приняты вместе с теми, которые на данный момент есть в Якутии. Они касаются малого и среднего бизнеса и людей старшего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поручил разработать новые меры поддержки для бизнеса округа из-за возможных экономических последствий от распространения коронавируса.