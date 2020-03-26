Эрбиль, Ирак, , 08:04 — REGNUM Власти Китая оказали помощь в борьбе с распространением коронавируса Иракскому Курдистану, об этом 26 марта сообщает Kurdistan.24.

На грузовом самолете, приземлившемся в столице автономии, городе Эрбиль, было доставлено свыше 1 тыс. тестов на выявление инфекции.

Также китайские ученые создадут специальный центр в Иракском Курдистане, который будет заниматься решением проблемы с распространением коронавируса в автономии.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась почти на все страны мира, от нее скончались около 22 тыс. человек.

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