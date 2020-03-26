Хабаровск, , 07:54 — REGNUM Жительницу Хабаровска, летевшую одним рейсом с зараженным коронавирусом хабаровчанином, по решению суда принудительно доставили в изолятор.

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Как сообщило ИА Хабаровский край сегодня, молодая женщина получила предписание Роспотребнадзора о немедленной изоляции. Но выполнить требование женщина отказалась, сославшись на то, что у неё маленький ребёнок, которого она не хочет оставлять с супругом. После этого санитарные власти региона обратились в суд, который принял решение о принудительной изоляции.

В изолятор женщину доставили приставы.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Хабаровского края скрывают факты поездок за рубеж, чтобы не сидеть под карантином.