Чита, , 07:50 — REGNUM В Забайкальском крае новых заразившихся коронавирусом не обнаружено, но властям региона приходится применять превентивные санитарно-гигиентические меры в связи с карантином по ОРВИ и гриппу. И, судя по словам регионального министра здравоохранения Валерия Кожевникова, они привели к тому, что показатели заболеваемости стали снижаться. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

В частности, за последнюю неделю в Чите стало значительно меньше заболевших простудными заболеваниями.

«За неделю в Чите стало на 65% меньше случаев таких болезней (700 заболевших), в целом по краю — на 40% меньше (1000 случаев)», — пояснил Валерий Кожевников. По его словам, в рамках превентивных мероприятий все плановые операции в больницах края отменены.

Напомним, 16 марта 2020 года сообщалось, что ограничительные мероприятия в связи с вновь обострившейся ситуацией по ОРВИ и гриппу введены не только в Чите, но и всём Забайкальском крае, и что при соблюдении всех необходимых условий они продлятся 7−10 дней.

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