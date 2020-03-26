Пермь, , 07:45 — REGNUM В Прикамье краевой фонд соцподдержки населения объявил о сборе средств на борьбу с коронавирусом. Акция стартовала 25 марта по поручению врио губернатора Дмитрия Махонина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Населению обещают, что расходование собранных в рамках акции благотворительной средств будет максимально прозрачным. Деньги намерены потратить на дополнительные лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты и соцподдержку жителей Пермского края.

Между тем, врио губернатора подчеркнул, что сегодня в местном бюджете денежные средства для ограничения распространения коронавирусной инфекции имеются. «Средства, собранные с помощью благотворительной акции будут дополнительно направлены на закупку предметов первой необходимости», — сказал он.

Напомним, в Прикамье выявлено пять случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков на домашнем карантине находится 2521 человек, еще 39 — в больницах с признаками ОРВИ.