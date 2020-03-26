Омск, , 07:45 — REGNUM В Омской области на домашнем карантине по коронавирусу находятся более 3,1 тыс. человек. Это люди, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи этого заболевания, а также те, с кем они контактировали.

Находящиеся на карантине не имеют права покидать свои квартиры или обсерваторы в течение двух недель. Однако правила карантина нарушают десятки омичей.

Как сообщает Ngs55.ru, в основном карантин нарушают те, кто отсидел дома десять дней, сдал два теста на коронавирус с отрицательным результатом. Они считают, что не могут никого заразить, хотя инкубационный период составляет две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Омской области случаев коронавируса зарегистрировано не было.

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