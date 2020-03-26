Благовещенск, , 07:50 — REGNUM В Приамурье закрылись ещё две ледовые переправы — в Шимановском и в Мазановском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

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В Шимановском районе закрылась переправа на реке Зея, в Мазановском районе прекратила свою работу переправа через Селемджу. Всего в области осталось шесть действующих ледовых переправ, которые, как предполагают специалисты, могут быть закрыты в ближайшие дни.

«Решение о закрытии переправ было принято 25 марта специальными комиссиями в связи с уменьшением льда на реках. Перед выездом на реки установлены запрещающие аншлаги, произведена отсыпка съездов к переправам», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии началось разрушение ледовых переправ: из-за быстрого таяния льда они будут закрыты.