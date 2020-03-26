Ханты-Мансийск, , 07:40 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе пять человек помещены в обсерватор «Юган» по предписанию Роспотребнадзора. Об этом сообщает оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Югре.

Помещённые в «Юган» ранее контактировали с гражданами, у которых лабораторно подтверждён случай заболевания CОVID-19. Напомним, таковых в Югре двое — оба жителя Сургута.

«Анализы на вирусологические исследования будут взяты у каждого», — сообщает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

Отмечается, что в Югре находится на самоизоляции 899 человек, в том числе прибывших из стран с высокой заболеваемостью CОVID-19.