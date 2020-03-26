Москва, , 07:40 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» продолжит совершать пассажирские рейсы для вывоза российских граждан с территории Южной Кореи и для отправки иностранцев в эту страну, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В настоящее время и по 30 апреля «Аврора» будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию — только граждан РФ», — говорится в сообщении.

Эти меры затронут и пассажиров трансферных рейсов — в Россию смогут вылететь лишь граждане РФ. Также все пассажиры могут вернуть уже купленные билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта авиакомпания «Аврора» перевела свои рейсы в Японию в статус чартерных. Теперь в Токио из России будут вывозить только японцев, а из Токио в РФ смогут улететь только российские граждане.

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