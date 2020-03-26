Чита, , 07:37 — REGNUM Забайкальский край ожидает поступления дополнительных средств защиты от коронавирусной инфекции. Как пояснил на экстренном заседании правительства Забайкальского края губернатор Александр Осипов, необходимый медицинский инвентарь (маски и бесконтактные термометры) в регион доставят самолетом из Москвы. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.

Также он поручил чиновникам организовать эффективную поддержку людей и предпринять все необходимые меры по социальным выплатам.

«Ни в коем случае нельзя быть наблюдателем, нужно оказывать достаточное внимание возникающим вопросам, это касается руководителей всех уровней», — подчеркнул глава края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в 20 регионах России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции.