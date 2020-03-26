Москва, , 07:36 — REGNUM Новый порядок работы расчета выплат по больничным листам будет применяться уже с апреля 2020 года, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Отмечается, что улучшение условий оплаты может затронуть 2,3 млн человек. На эти цели в министерстве планируют получить из бюджета дополнительные 7 млрд рублей.

В качестве минимальной базы для расчёта больничных будет использоваться минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то есть не ниже 12 130 рублей.

Напомним, улучшить условия выплаты по больничным предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 25 марта. По его мнению, соответствующий МРОТ уровень оплаты должен сохраняться до конца текущего года.

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