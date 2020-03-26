Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:34 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе из-за паводка 25 марта демонтирован понтонный мост через реку Илек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Автомобильное сообщение с тремя селами (Покровка, Троицк, Ивановка) отсутствует. Для местных жителей организована лодочная переправа.

Напомним, на территории региона около 700 мостов, из которых 44 — затопляемые временные мосты длиной более 2 км и один понтонный мост в Соль-Илецком районе.