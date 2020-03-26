Кемерово, , 07:33 — REGNUM В Кузбассе ещё у одного пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает оперативный штаб, уточняя, что данные на 11:00 (время местное) сегодня, 26 марта.

Уточняется, что ранее пациент наблюдался в стационаре.

«Он получает лечение в инфекционной больнице города Кемерово, как и ещё один пациент с подтверждённым диагнозом», — говорится в сообщении.

Также под наблюдением врачей находятся 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.