Тбилиси, , 07:32 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась через соцсеть Twitter к британскому народу и в видеообращении пожелала скорейшего выздоровления принцу Чарльзу, который, по информации СМИ, заболел коронавирусом.

«В этот час испытаний я обращаюсь к народу Соединенного Королевства: мы рядом с вами! Желаю принцу Чарльзу скорейшего выздоровления, а всем вам — здоровья и безопасности!» — заявила Саломе Зурабишвили в распространенном через Twitter видеообращении.

С аналогичными словами поддержки президент Грузии обратилась к народам Италии, Испании и Франции, которые сегодня больше всего поражены коронавирусом.

«В это очень трудное время далекая Грузия стоит рядом с вами. Хочу сказать моим друзьям, что мы обязательно преодолеем этот сложный период. Вы победите. Грузия с вами!» — заявила президент Зурабишвили.

В самой Грузии на 25 марта фиксируется 75 случаев коронавируса. Выздоровевшими считаются 10 человек, 4055 граждан находятся в карантине, а 252 — в стационарах под наблюдением врачей.