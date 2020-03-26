Курган, , 07:27 — REGNUM В Курганской области на полигоне Сафакулево экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 челябинского авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) отработали учебную задачу применения авиационных бомб массой 250 кг, неуправляемых ракет и пушечного вооружения по наземным целям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

В учении было задействовано два самолета-разведчика Су-24МР, восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34, 30 единиц наземной техники и свыше 200 военнослужащих.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 вылетели в заданный район и нанесли групповой авиационный удар по командным пунктам и местам стоянки легкобронированный техники условного противника.

Удары по позициям «противника» были нанесены с различных направлений и высот: от 3 до 10 тыс. метров. Поясняется, что это один из наиболее эффективных способов нанесения огневого поражения, ибо «противник» не успевает скоординировать действия сил противовоздушной обороны.