Магадан, Магаданская область, , 07:28 — REGNUM В Магадан раньше запланированных сроков вернутся ученики английской гимназии, которые поехали в разгар пандемии коронавируса вместе с руководством школы в Лондон.

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На четыре дня раньше пришлось прервать путешествие гимназистам из-за введённого строгого карантина в Англии.

По информации «Вести-Магадан», тургруппа поменяла билеты, и 26 марта они должны прилететь в Москву, а уже 29 марта — вылететь в Магадан.

В группе 14 учеников и три сопровождающих, в их числе директор и завуч гимназии.

По возвращении домой их всех ждёт 14-дневный карантин, на самоизоляцию уйдут и члены семей путешественников.

Как сообщало ИА REGNUM, вопреки рекомендациям не покидать Россию, ученики с учителями улетели 16 марта в Великобританию на двухнедельный отдых.