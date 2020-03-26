Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Число умерших в результате болезней, вызванных коронавирусом нового типа, на территории США достигло 1041 человека, сообщает Университет Хопкинса, ведущий мониторинг ситуации с COVID-19 на основе официальных данных.

Большая часть жертв приходится на Нью-Йорк — там от инфекции умерли 280 человек. Вторым по числу умерших от COVID-19 является город Кинг в штате Вашингтон — там умерли 100 человек. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах составляет 68,9 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $2 трлн на финансирование предприятий и отраслей экономики, пострадавшим от коронавируса. За закон проголосовали 90 сенаторов из 100.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США одобрил законопроект о вливании в экономику $2 трлн