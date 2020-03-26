Петропавловск-Камчатский, , 07:25 — REGNUM Стаи чаек, слетающиеся к свалкам рыбных отходов на Камчатке, угрожают безопасности самолётов.

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По данным ИА Кам 24, общественные активисты Камчатки бьют тревогу в связи со сложившейся ситуацией.

Председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Камчатки Тамара Куринова сообщила о том, что рыбоперерабатывающие предприятия региона, утилизирующие рыбные отходы, не имеют санитарно-защитных зон.

«Работа этих предприятий представляет серьёзную опасность для воздушных судов, как взлетающих, так и идущих на посадку в аэропорт Елизово. Воздушный коридор проходит прямо над этими предприятиями, над которыми наблюдается огромное скопление чаек. В посёлке Новом постоянно стоит зловоние. Аналогичный запах наблюдается и в посёлке Пионерский — даже на территории школы и детского сада. Годами не прекращающееся зловоние отрицательно влияет на здоровье людей», — говорится в обращении Тамары Куриновой к депутату Заксобрания Камчатки Михаилу Пучковскому.

Пучковский уже сообщил, что намерен обращаться по этому вопросу в Генеральную прокуратуру России — местные власти проблему не решают годами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке годами не могут решить проблему свалок рыбных отходов. Свалки не только смердят на весь полуостров. Они привлекают голодных медведей в окрестности населённых пунктов, люди боятся выходить из домов.