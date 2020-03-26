Орск, Оренбургская область, , 07:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области мужчина, вернувшись из Мексики, не ушел на домашний карантин. Предварительно результаты тест-системы свидетельствовали о том, что орчанин является носителем коронавируса. Губернатор Денис Паслер сообщил об этом в Instagram и назвал случай вопиющим.

«В Орске — вопиющий случай! Человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Предварительно тест-система выявила его как носителя вируса, но клинически орчанин здоров. Мы ждем результатов из сертифицированной лаборатории «Вектор»», — отметил глава региона.

По его словам, носитель коронавируса контактировал с 40 коллегами. Теперь все они и их семьи вынуждены уйти на карантин.

Денис Паслер подчеркнул, что легкомыслие может обернуться тяжелой болезнью для окружающих людей. «­Все, кто вернулся из-за границы в обязательном порядке должны сообщать об этом и уходить на карантин. Прошу каждого жителя региона помнить об ответственности — в том числе административной», — сказал Паслер.

Стоит отметить, что оренбуржцы, обсуждая требование о самоизоляции всех приехавших из-за рубежа, приводят примеры, когда люди игнорируют запрет. Две недели домашнего карантина они используют в своих интересах, покидая стены своего дома или квартиры. По мнению некоторых оренбужцев, следовало осуществлять контроль и регистрацию вернувшихся из-за границы граждан в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, не надеясь только на ответственность туристов.

Напомним, что в Оренбургской области лабораторно подтверждено четыре случая коронавируса.