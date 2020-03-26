Улан-Удэ, , 07:11 — REGNUM Врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции у двух пациентов в Бурятии, они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, сообщает 26 марта пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий», — говорится в сообщении.

В частности, власти выявляют и проверяют лиц, с которыми контактировали заболевшие. Всего в стационарах Бурятии сейчас находятся 24 человека, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Ранее новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в Брянской и Ростовской областях.

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