Барнаул, , 07:06 — REGNUM Ситуацию, когда сотрудники детского дома в Алтайском крае, о котором писало ИА REGNUM, говорят о серьёзных нарушениях и приводят доказательства, а надзорные органы их не видят, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко считает удручающей. По её совам, такое положение дел, к сожалению, присуще многим детским домам в России. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также отметила:

Повреждения, который получил воспитанник детского дома — мальчик-инвалид Сотрудник детского дома на Алтае

«Судя по информации сотрудников данного детского дома, там сложилась действительно удручающая ситуация. Если местные органы власти в ходе проверок не находят достаточных для возбуждения уголовных дел подтверждений, то здесь есть два варианта. Либо плохо искали, либо не заметили специально. Для тех людей, кто реально хочет помочь этим детям, я хочу посоветовать обратиться к властям на федеральном уровне — к уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ, в генеральную прокуратуру. Причем, желательно, чтобы жалоба была коллективной, либо составлены несколько жалоб по одному и тому же факту. Важно, чтобы обращение было обосновано, подкреплено доказательствами, которые, в свою очередь, подтвердят цикличность нарушений.

Но, в целом, я думаю, что подобная ситуация присуща многим детским домам в нашей стране. Не хватает квалифицированных профессионалов, подход многих сотрудников к работе чисто формальный. И это только верхушка айсберга. В 2014 году в стране запустили масштабную реформу сиротских учреждений, когда вместо детских домов «казарменного» типа содержания создаются центры, условия в которых приближены к обычной семейной жизни.

Когда в комнате проживают 4−5 человек детей, обучение в школе проходит за пределами детского дома, детей постоянно навещают знакомые, родственники. Но работа идет не быстрыми темпами. Стоит сказать, что наибольших успехов добиваются те учреждения, в которых руководитель совместно с руководством региона действительно заинтересованы в глобальных переменах. Но, как показывает практика алтайского детского дома, такие руководители встречаются не везде».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в редакцию обратилась тётя двух воспитанников одного их детских домов, расположенных в Алтайском крае. Она пояснила, что дети жалуются на невозможность нормально спать и делать уроки из-за постоянных вечерних сборищ старших ребят в спальне. Причём, один из мальчиков ещё о оставался ночевать на кровати своей подруги.

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Информацию том, что воспитанники устраивают пьянки, матерится и ни во что не ставят воспитателей с попустительства исполняющей обязанности детдомом, сообщили и сами работники этого социального учреждения. Они также пояснили, что из-за нездоровой обстановки в коллективе не хватает многих ключевых работников, а, к примеру, техничка одновременно и полы моет и является воспитателем.

Гнилые бананы в детском доме на Алтае Сотрудник детского дома на Алтае

Не стала молчать и медик: она пояснила, что для приготовления пищи поварам дают, мягко говоря, не совсем свежие продукты и что тонны списанных овощей и фруктов списываются. Также она задокументировала факт того, как ночная няня, нанесла травму не захотевшему спать ребёнку — инвалиду, протащив его по ковру. Несмотря на эти и другие факты, надзорные органы оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

Повреждения, который получил воспитанник детского дома — мальчик-инвалид Сотрудник детского дома на Алтае

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