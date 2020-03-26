Москва, , 07:06 — REGNUM Российские власти делают все, чтобы избежать худшего сценария по распространению нового коронавируса в РФ. Об этом 25 марта написал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на странице в Facebook.

По его мнению, заявление президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом было сделано в нужный момент. Клинцевич считает, что глава государства намеренно избегал общих формулировок и выражался абсолютно конкретно.

Сенатор подчеркнул, что Путин в своем послании закрепил роль государства в уменьшении последствий эпидемии через укрепление соцзащиты населения, а также усиление поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин в ходе своего обращения к российским гражданам заявил, что полностью остановить проникновение коронавируса в Россию невозможно.

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