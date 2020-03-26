Томск, , 07:05 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Томской области нет новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 30 человек, в том числе 23 пациента в больнице №3 Томска. Диагноз «коронавирус» подтверждён у одного человека. У 18 пациентов ПЦР-тест отрицательный. Анализы четырёх человек отправили на исследование.

У семи пациентов в Северске коронавирус не обнаружен.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус в Томскую область «привёз» человек, побывавший на выставке собак в Италии.

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