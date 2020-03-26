Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Разработчики игры Halo Infinite из компании 343 Industries сообщили о ходе проекта и рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись в рамках удалённой работы. Об этом 26 марта сообщил портал Comicbook.

«Этот вирус доминирует в новостях и вошел практически во все аспекты нашей жизни», — написала студия на странице Halo Infinite, отметив, что она полностью осознаёт опасность, которую представляет коронавирус для сотрудников.

Создатели игры отметили, что переход на удалённую работу — это вовсе не отпуск и командам проекта пришлось приспосабливаться к новым условиям и проявлять творческий подход, чтобы быть уверенными в том, что они могут полноценно продолжать работу вне офиса студии.

Студия 343 Industries является подразделением Xbox Game Studios, являющейся дочерней по отношению к Microsoft. Она разрабатывает Halo Infinite сразу для нескольких платформ: Xbox, ПК, PS4, Nintendo Switch и других. Пока компания не сообщала никакой информации о сроках релиза игры.

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