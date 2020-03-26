Токио, , 06:57 — REGNUM Необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Японии в связи с пандемией коронавируса пока нет, заявил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

«Текущее положение дел не требует объявления такого режима», — заявил он.

Суга подчеркнул, что режим ЧС окажет большое влияние на повседневную жизнь японцев, поэтому с объявлением чрезвычайного положения не следует спешить. Он добавил, что правительство Японии пока не видит надобности вводить режим ЧС, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом нового типа в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Японии насчитывается 2011 зараженных коронавирусом нового типа. За последние сутки в Токио новой инфекцией заразился 41 человек.

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