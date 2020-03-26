Ульяновск, , 06:52 — REGNUM В Ульяновске с начала года было отловлено и после санитарно-ветеринарных мероприятий возвращено в естественную среду более 150 бродячих животных. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке» по итогам визита приюта для животных «Подарок судьбы».

В приюте в настоящее время идёт ремонт: приводятся в порядок вольеры, ветеринарный пункт и благоустраивается площадка для выгула животных. Сергей Морозов подчёркивает, что необходимо создать подобные приюты в других муниципалитетах.

Губернатор также отметил, что в Ульяновской области «началась реализация механизма «отлов, стерилизация, вакцинация, возврат», в результате с начала года «гуманным способом отловлено и возвращено в естественную среду» более 150 животных.

Кроме того, идентифицированы 748 животных, установлен 91 чип, остальные животные обиркованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Сергей Морозов посетил приют в феврале, где на тот момент содержалось около сотни собак и порядка 40 кошек. На его базе создаётся центр по содержанию бездомных животных.

Напомним, в 2020 году вступил в силу федеральный закон, который регламентирует новые подходы регулирования численности и содержания безнадзорных животных.

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