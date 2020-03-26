Якутск, , 06:59 — REGNUM В Якутске три дня проходила акция «COVID-2019», в ходе которой проверяли на коронавирус бездомных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«В целях оказания помощи и профилактики распространения коронавируса среди незащищённого слоя населения, наиболее подверженного заболеванию и переносу инфекции, а именно среди лиц без определенного места жительства, медработники их обследовали и замерили температуру тела», — рассказали в окружной администрации.

Специалисты на автобусе объезжали районы города, где больше всего концентрируется бездомных. Ни у кого из обследованных повышенной температуры не было. В ходе акции 32 человека поместили в реабилитационные центры и социальную гостиницу.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 марта в Якутии зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.