Владивосток, , 07:05 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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К вечеру, 25 марта в Приморье обследовано 5 567 человек, из них более 800 — самостоятельно, в пунктах тестирования. В краевом минздраве отметили, что сейчас на самоизоляции находятся 1426 человек. В условиях карантина инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы № 2 находится 16 человек.

«Новых случаев заболевания коронавирусом в Приморье не выявлено», — подчеркнули в краевом управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае инфицирование коронавирусом подозревают ещё у семи человек.