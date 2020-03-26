Притобольный район, Курганская область, , 06:46 — REGNUM В Курганской области председатель регионального парламента Дмитрий Фролов подарил 15 участникам Великой Отечественной войны плазменные телевизоры и вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Курганской областной думы.

Ветеран Иосиф Тимофеевич Циренщиков делится рецептом долголетия Пресс-служба думы Курганской области

Ветерану Иосифу Тимофеевичу Циренщикову из села Раскатиха Притобольного района исполнилось 93 года. Его рецепт долголетия — занятия физкультурой и правильное питание. На фронт он был призван в ноябре 1943 года. В составе 2-го моторизованного корпуса прошел Молдавию, Румынию, Болгарию, Австрию, освобождал Будапешт. Был тяжело ранен на озере Балатон в Венгрии. Из госпиталя он попал в Калининград, в 92-й артиллерийский полк, где встретил Победу.

«Очень жаль, что все меньше у нас возможности пообщаться с фронтовиками. Моему поколению повезло в этом, мы помним их рассказы. Поэтому сегодня очень приятно поговорить, услышать подлинную историю, как наши предки завоевали нам свободу и независимость», — отметил спикер Дмитрий Фролов.