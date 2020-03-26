Владивосток, , 06:54 — REGNUM Операторы связи не будут отключать абонентов от сети, ограничивать доступ к интернету и телевидению при нулевом балансе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Такое решение было принято компаниями «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», МТС и «Эр-Телеком» в целях содействия реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

«Кроме того, все операторы предлагают своим абонентам дополнительные преимущества и акции», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье принято решение приостановить проведение различных массовых мероприятий.