Ханой, , 06:35 — REGNUM Заболевание COVID-19 было выявлено у семерых человек во Вьетнаме за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа.

Среди них двое — граждане Франции и ЮАР, приехавшие в качестве туристов во Вьетнам. Остальные пятеро — вьетнамские граждане. Общее число заболевших COVID-19 во Вьетнаме достигло 148 человек. Из них 17 выздоровели и были выписаны из медучреждений в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, с подозрением на наличие новой инфекции во Вьетнаме находятся 1596 человек. Пока в стране не было зарегистрировано ни одного летального исхода от заболевания COVID-19.

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