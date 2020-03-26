Рим, , 06:26 — REGNUM Колонна спецтехники с военными российскими специалистами-вирусологами прибыла в итальянский город Бергамо, где находится совместный штаб по сдерживанию распространения корнавируса, 26 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Специалисты проделали путь длинной около 600 км с авиабазы ВВС Италии «Пратик де Маре». В составе колонны из 22 единиц специализированной автомобильной техники были доставлены мобильный комплекс анализа и диагностики вирусов, мобильные средства дезинфекции, а также спецоборудование для помощи тяжелобольным пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 марта в Италию из РФ прибыло 15 самолетов ВКС России со специалистами и техникой для помощи итальянской стороне в борьбе с эпидемией.

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