Новосибирск, , 06:24 — REGNUM В Новосибирске прекращает работу автовокзал на Красном проспекте, 4. Он будет закрыт с 6 апреля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба вокзала.

Уточняется, что купить билет и уехать можно будет с Новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе, автостанции «Ж/д вокзал — Главный» на ул. Дмитрия Шамшурина, автостанции «Юго-Западная» на ул. Станиславского, автостанции «Хилокская» на ул. Хилокская, автостанции «Аэропорт Толмачево» в г. Обь и с автостанции «Аэропорт Толмачёво» терминал «А».

Отмечается, что обновлённое расписание рейсов будет доступно на сайте после формирования новых маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что у автовокзала, который расположен на Красном проспекте, нет никаких перспектив. Но мэрия не может ничего предпринять, так как у долгостроя более 70 инвесторов.

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Тогда же, в декабре 2019 года, на месте закрытой в 2015 году Гусинобродской барахолки открылся новый автовокзал — «Новосибирский автовокзал — Главный».