Чита, , 06:24 — REGNUM В связи с мировой эпидемией коронавируса и необходимостью оказания повышенного внимания населению, машины автопарка правительства Забайкальского края решено передать учреждениям здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев. Он пояснил, что озвучил это решение в ходе экстренного заседания правительства Забайкальского края, которое провёл губернатор Александр Осипов.

«Сейчас в сфере здравоохранения есть повышенная потребность в этой мере», — считает чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее новые власти Забайкалья лишили чиновников персональных машин: если требовалось осуществить поездку, автомобиль нужно было получить только через запись у диспетчера. В настоящее время заразившихся коронавирусом в регионе нет, но 19 марта правительство ввело режим повышенной готовности и очень внимательно следит за эпидемиологической обстановкой.