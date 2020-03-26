Курган, 26 марта 2020, 06:20 — REGNUM В Курганской области управления Роспотребнадзора и Росреестра из-за пандемии COVID-19 до 1 мая приостанавливают проведение проверок. Об этом заявили пресс-службы ведомств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Исключения составляют внеплановые проверки Роспотребнадзора по фактам, напрямую угрожающим жизни и здоровью граждан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии приостановил проверки деятельности предприятий общепита и розничной торговли департамент экономического развития Курганской области.
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