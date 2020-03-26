Ватикан, , 06:08 — REGNUM Прелат, служащий в Государственном совете Ватикана, заразился коронавирусом нового типа и был госпитализирован, сообщает агентство ANSA со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, речь идет о священнике, который проживает в гостинице «Дом святой Марфы» в Ватикане — официальной резиденции папы Римского Франциска I. В настоящее время к жителям гостиницы применили необходимые медицинско-санитарные меры. Официальный Ватикан пока не подтвердил эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта папа Римский Франциск I призвал всех христиан мира к совместной молитве за избавление мира от нового коронавируса. Понтифик предложил всем верующим объединиться перед угрозой пандемии в своем обращении к небесам.

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