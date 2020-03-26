Барнаул, , 06:00 — REGNUM Указ об объявлении в России нерабочей недели прокомментировал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он считает важным перенос на некоторое время общероссийского голосования по изменениям в Конституцию и длительные выходные.

«Тот достаточно длительный отпуск, который запланирован на следующей неделе, позволит разобщить организованные коллективы и справиться в какой-то степени с возможной опасностью распространения и на территории Алтайского края коронавирусной инфекции», — заявил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно президентскому указу, все дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Этот документ российский президент Владимир Путин подписал вскорости после своего обращения к гражданам России.

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