Сеул, , 05:51 — REGNUM Еще 104 новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлено в Южной Корее за 25 марта, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Общее число заболевших в республике достигло 9241 человек. Число умерших от заболевания в Южной Корее выросло на пять человек и достигло 131. Отмечается, что из всех случаев заражения с начала эпидемии, 131 являются «импортными».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта правительство Южной Корее решило выделить 20 трлн вон на поддержку экспортно-импортных компаний республики. Соответствующее решение было принято на антикризисном совещании.

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