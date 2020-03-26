Кемерово, , 05:38 — REGNUM В Кузбассе дистанционный формат работы всех образовательных организаций сохранится до 12 апреля. Меры приняты из-за коронавируса. Об этом сообщила заместитель губернатора региона по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

Она уточнила, что департамент образования и науки области помогает школам, вузам, техникумам и колледжам перейти на удалённый режим.

Также решено перенести сроки досрочного периода ЕГЭ на основной период. Рособрнадзор также продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ — до 25 мая.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников перенесён на май.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что под наблюдением врачей находятся 12 кузбассовцев с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за коронавируса 12 кузбассовцев находятся под наблюдением врачей