Мехико, , 05:24 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Мексике выросло до 475 человек, заявил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гателль в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что за прошедшие сутки в Мексике выявили 70 случаев заражения коронавирусом нового типа. Еще 1656 находятся под подозрением, их проверяют врачи на наличие COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти в Мексике было выявлено 405 случаев заболевания новым коронавирусом. Число умерших от COVID-19 составило пять человек.

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