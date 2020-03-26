Щучанский район, Курганская область, , 05:21 — REGNUM Власти Курганской области для обсервации пациентов по подозрению инфицирования коронавирусом COVID-19 выбрали село Чумляк Щучанского района. Решение комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций опубликовано на официальном сайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Местом обсервации стал гостиничный комплекс Курганского училища олимпийского резерва. Он соответствует всем необходимым требованиям Роспотребнадзора.

На данный момент обсервация готовится к приёму пациентов. В регионе под медицинским наблюдением на утро 25 марта находятся 911 человек, зарегистрирован один ребёнок с COVID-19.