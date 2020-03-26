Якутск, 26 марта 2020, 05:26 — REGNUM В Якутии заявили о 14 официально подтверждённых случаях заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе брифинга 26 марта глава республики Айсен Николаев сказал, что поступила часть результатов проб из Новосибирска — у четырёх жителей Якутии подтверждён COVID-19.

«В Якутии 14 заболевших официально», — сказал Николаев.

Все четверо новых инфицированных были в контакте с первыми семи заболевшими жителями республики.

274 пробы, взятые в Якутии Роспотребнадзором 25 марта, дали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине три предварительно положительных случая коронавируса.