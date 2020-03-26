Кемерово, , 05:20 — REGNUM В Кузбассе под наблюдением врачей находятся 12 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин во время брифинга. Он уточнил, что новых случаев заражения нет.

Все прибывшие из зарубежных стран сейчас на самоизоляции.

«Кузбасс — один из первых регионов России, начавших карантин и применивших ограничительные меры на массовые мероприятия. Наша задача — не допустить распространения коронавирусной инфекции», — прокомментировал Малин.

В регионе на базе Центров-СПИД работают две лаборатории для проведения исследований. Медицинский персонал в специальных стационарах инфекционной больницы переведён на «вахтовый» метод — после двух недель работы они уходят на 14-дневную изоляцию. Все медорганизации области обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

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